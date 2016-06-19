Петрозаводск, 19 июня, 2016, 16:50 — ИА Регнум. В Карелии открыли «горячую линию» для родственников погибших во время шторма на Сямозере. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил представитель регионального управления МЧС.

Martin Cathrae Горячая линия

«Открыт номер горячей линии 8 8142−73−02−30», — сказал источник.

Кроме того, открыта горячая линия ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» 8−800−775−17−17, говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа из 51 человека (47 детей и четверо взрослых) отправилась в плавание по Сямозеру на 2-х лодках и одном плоту. Туристы попали в шторм вечером 18 июня. Лодки перевернулись и затонули. В результате ЧП погибли 12 человек (11 детей и один инструктор).

По данным МЧС, спасти удалось 36 человек, судьба четверых неизвестна.

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