«Горячая линия» открыта в связи с гибелью детей в Карелии
Петрозаводск, 19 июня, 2016, 16:50 — ИА Регнум. В Карелии открыли «горячую линию» для родственников погибших во время шторма на Сямозере. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил представитель регионального управления МЧС.
«Открыт номер горячей линии 8 8142−73−02−30», — сказал источник.
Кроме того, открыта горячая линия ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» 8−800−775−17−17, говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа из 51 человека (47 детей и четверо взрослых) отправилась в плавание по Сямозеру на 2-х лодках и одном плоту. Туристы попали в шторм вечером 18 июня. Лодки перевернулись и затонули. В результате ЧП погибли 12 человек (11 детей и один инструктор).
По данным МЧС, спасти удалось 36 человек, судьба четверых неизвестна.
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