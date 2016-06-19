Берлин, 19 июня, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Европейскому союзу (ЕС) необходимо постепенно снимать ограничительные меры, введенные против Российской Федерации. Об этом заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью редакционному объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

«Санкции не являются самоцелью, — цитирует политика ТАСС. — Они, скорее, должны быть стимулом для изменения поведения».

При этом Штайнмайер добавил, что принцип «все или ничего», «даже если он звучит хорошо, на деле не работает».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и кризиса на Украине.

Сперва США и ЕС ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний Российской Федерации. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против страны.

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