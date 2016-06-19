Петрозаводск, 19 июня, 2016, 15:59 — ИА Регнум. По факту трагедии на Сямозере в Карелии возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по республике Карелия.

Архип Куинджи. Озеро (фрагмент). 1873

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, сегодня стало известно, что на Сямозере попала в шторм группа участников детского оздоровительного лагеря «Парк-отел Сямозеро».

Группа из 47 детей в сопровождении четырех взрослых отправилась в плавание по Сямозеру на двух лодках и одном плоту. Они попали в шторм вечером 18 июня. Лодки перевернулись и затонули. В результате 11 детей и один инструктор погибли.

По последним данным МЧС спасти удалось 36 человек, судьба четверых неизвестна.

Следователи допрашивают одного из выживших инструкторов. Также принимаются меры к допросу работников лагеря, идет изъятие документации.