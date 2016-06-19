Петрозаводск, 19 июня, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Противоречивые сведения приходит сегодня, 19 июня, из Карелии, где детская туристическая группа попала в сильный шторм на просторах озера Сямозера в Пряжинском районе республики.

Сенфорд Гиффорд. Озеро. 1861

Сегодня стало известно, что туристическая группа, большинство в которой составляли дети от 12 до 15 лет попала в сильный шторм на Сямозере. По данным местных СМИ группа следовала на двух лодках и плоту. Шторм разметал плавсредства и перевернул их. Крушение произошло накануне, 18 июня.

Сведения о численности группы разнятся. По данным местных властей в группе было 49 человек, среди которых были дети от 12 до 15 лет и четверо сопровождающих. По другим данным в группе было 26 человек.

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил, что на данный момент известно о 11 погибших — десять детей и один взрослый. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что погибшие дети были москвичами и выразил соболезнование их родственникам.

В Северо-Западном региональном центре МЧС сообщили, что на данный момент спасти удалось 11 детей. Детский омбудсмен Павел Астахов заявил, что спаслись дети, на которых были спасательные жилеты.

По данным местных СМИ выжившим детям пришлось несколько часов плыть в холодной воде до берега, преодолевая сильные волны. Выжившие добрались до берегам группами по 3−4 человека и провели ночь на прибрежных островах и полуострове. Одна из спасшихся девочек смогла добраться до поселка Кудама и сообщить о случившемся. Местный житель вызвал спасателей. Сотрудники собачьего питомника, расположенного в поселке Кудама обнаружили замерзающих детей в полубессознательном состоянии.

Информация уточняется.