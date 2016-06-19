Москва, 19 июня, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) пора распустить. Об этом Мутко заявил сегодня, 19 июня, в интервью агентству «Р-Спорт».

Александр Дейнека. Гонка (фрагмент). 1930

Мутко заявил, что после решения IAAF оставить в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), следует распустить саму ассоциацию. В действиях IAAF просматривается явное желание просто переложить всю ответственность на ВФЛА, а также снять ответственность с себя.

«Это IAAF надо всю распустить, если у них президент находится под уголовным преследованием — его обвиняют в получении взятки и скрытии проб спортсменов», — заявил Мутко.

Напомним, 17 июня IAAF оставила в силе дисквалификацию ВФЛА, тем самым закрыв российским легкоатлетам доступ на международные соревнования и Олимпиаду. 18 июня решение IAAF поддержал исполком Международного олимпийского комитета (МОК).

Сегодня германская пресса со ссылкой на неназванных членов МОК сообщила, что на предстоящем саммите МОК в швейцарской Лозанне, который пройдет 21 июня, может быть поднят вопрос об отстранении от Олимпиады в Рио-де-Жанейро всех российских спортсменов.