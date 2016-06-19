Посёлок городского типа Пряжа, Карелия, 19 июня, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Прокуратура Республики Карелия начала проверку в связи с несчастным случаем на озере Сямозеро Пряжинского района, где потерпела крушение лодка с детьми. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Исаак Левитан. Озеро. 1900

Сообщается, что прокуратура проверит действие лиц, отвечающих за организацию экскурсии на озеро Сямозеро в Карелии, где по последним данным погибли 11 детей.

Ранее сегодня стало известно, что пропала связь с незарегистрированной туристической группой, отправившейся в плавание по Сямозеру. Выяснилось, что плавсредство, на котором двигалась группа перевернулось из-за сильных волн. На данный момент обнаружены тела 11 человек из тургруппы. Ещё четверо числятся пропавшими без вести. 11 человек удалось спасти.

На место трагедии выехал заместитель прокурора Республики Карелия Эдуард Гусаков. В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за организацию данного мероприятия.

Также известно, что всем городским и районным прокуратурам Карелии дано поручение проверить исполнение закона об обеспечении безопасности детей в местах массового летнего отдыха.