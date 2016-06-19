Хама, Сирия, 19 июня, 2016, 14:46 — ИА Регнум. В сирийской провинции Хама разбился истребитель ВВС Арабской Республики. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на военный источник.

Alan Wilson Разбитый МиГ-21

Сообщается, что истребитель МиГ-21 ВВС Сирии разбился на аэродроме в провинции Хама на западе Арабской Республики.

По предварительным данным все члены экипажа погибли. Причиной крушения истребителя стали технические неполадки.

Сирийские ВВС укомплектованы старыми советскими боевыми самолета. И хотя эта техника продемонстрировала очень высокий уровень надежности, срок её эксплуатации закончился несколько десятилетий назад.

МиГ-21 был разработал ОКБ Микояна и Гуревича в середине 1950-х годов. Это самый распространённый сверхзвуковой самолёт в истории, также самый массовый истребитель 3-го поколения. Он до сих пор эксплуатируется в ВВС таких стран как Индия, КНДР, Египет, Сирия, Вьетнам, Эфиопия и ряд других.