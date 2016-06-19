Калуга, 19 июня, 2016, 14:32 — ИА Регнум. В муниципальных контрактах, заключенных образовательными учреждениями города Белоусово с поставщиком коммунального ресурса МП «Водоканал», определены случаи, когда «Водоканал» вправе временно прекратить или ограничить холодное водоснабжение и прием сточных вод. О факты включения в договоры снабжения коммунальными ресурсами ряда детских садов и школ города Белоусово положений, противоречащих действующему законодательству выявлены прокурорской проверкой, сообщил 19 июня корреспонденту ИА REGNUM, старший помощник прокурора Жуковского района Калужской области Андрей Нюнько.

1pnz.ru Коммунальщиками допускалось отключение водоснабжения

В частности, предусматривались такие случаи, как воспрепятствование абонентом допуску представителей снабжающей организации к контрольным канализационным колодцам для отбора проб сточных вод, к приборам учета для осмотра, контроля и снятия показаний. Допускалось отключение водоснабжения при необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров, наличии у абонента задолженности по оплате по контракту за два расчетных периода и более.

Между тем, согласно Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации, введение временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения не допускается (за исключением случаев аварий и проведения ремонтных работ) в отношении социально значимых категорий абонентов, в том числе общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций. Таким образом, указанные положения муниципальных контрактов не соответствуют требованиям законодательства. Их применение может привести к незаконному ограничению подачи воды в детские образовательные учреждения и, как следствие, к нарушению прав и интересов несовершеннолетних.

Прокуратура района внесла руководству МП «Водоканал» представление с требованием об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения представления поставщиком подготовлены и в настоящее время заключаются дополнительные соглашения к муниципальным контрактам в части признания недействительными отдельных пунктов, не соответствующих закону.