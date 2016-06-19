Посёлок городского типа Пряжа, Карелия, 19 июня, 2016, 14:28 — ИА Регнум. На озере Сямозеро в Карелии в шторм попала туристическая группа из 49 человек. большинство из которых были дети в возрасте от 12 до 15 лет. Одна из лодок перевернулась, по последним данным погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сегодня, 19 июня, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию Пряжинского района Карелии.

Пьер-Анри де Валансьен. Шторм на озере. 1780

Сообщается, что лодка с детьми перевернулась. Одна из участниц сплава — 12-летняя девочка смогла добраться до берега и сообщила о случившемся полиции.

На данный момент спасатели подняли из воды шесть тел. Ещё четыре тела вынесло волной на берег. Поиски продолжаются. По словам спасшейся девочки на лодках находился 21 человек, включая детей и взрослых.

Уточняется, что группа не была зарегистрирована в МЧС.