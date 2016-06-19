Москва, 19 июня, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Кремль не подтверждает информацию ряда СМИ о том, что планируются какие-либо консультации президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом по поводу отстранения российской сборной от участия в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом сегодня, 19 июня, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Jedimentat44 Владимир Путин

Напомним, ранее сегодня германский журнал Der Spiegel сообщил, что на саммите МОК, который пройдет в швейцарской Лозанне 21 июня, может быть поднят вопрос об отстранении всех российских спортсменов от Олимпиады в Рио.

Уточнялось, что окончательную повестку саммита сформирует глава МОК Томас Бах, и перед этим он обязательно проконсультируется с Путиным, с которым поддерживает дружеские отношения, утверждало издание.

«Нам неизвестно о существовании такого вопроса», — ответил Песков на просьбу прокомментировать эту информацию.