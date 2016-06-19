Санкт-Петербург, 19 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Мемориальную доску финскому маршалу Карлу Маннергейму на Захарьевской улице Петербурга залили красной краской.

Keely O'Shannessy Красная краска

Так неизвестные граждане, судя по всему, выразили протест против прославления гитлеровского приспешника в городе, понесшем колоссальные жертвы во время Великой Отечественной войны.

Как передает «Радио Балтика», по одной из версий, неизвестные запустили в мемориал банки с краской.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доску в честь Маннергейма открыли 16 июня при участии министра культуры РФ Владимира Мединского и главы администрации президента РФ Сергея Иванова.

При открытии доски петербуржцы, оказавшиеся рядом с местом, где происходило это действо, встретили открытие доски криками «Позор!» и «Маннергейм убивал ленинградцев!».