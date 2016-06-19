Бразилиа, 19 июня, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Бразильский боец Фабио Мальдонадо заявил, что не проиграл бой с российским бойцом Федором Емельяненко. Заявление спортсмена приводит сегодня, 19 июня, сайт MMA Fighting.

Александр Фальгьер. Борьба (фрагмент). 1875

Мальдонадо заявил, что очень уважает Федора Емельяненко, так как он один из самых скромных бойцов смешанных боевых искусств, которых бразильцу доводилось встречать.

«Но я не проиграл в поединке с ним. В худшем случае судьи должны были оставить за Емельяненко третий раунд и зафиксировать ничью. Он падал несколько раз. Первый раунд остался за мной, все это видели», — заявил Мальдонадо.

Также бразилец отметил эпизод, когда рефери остановил бой, чтобы вернуть Емельяненко его капу, которая вылетела изо рта. «Рефери действительно остановил бой. Он вернул Фёдору его капу. Сделал это, когда я атаковал. Слов нет», — сокрушается Мальдонадо.

Напомним, Емельяненко одержал победу над Мальдонадо в тяжелом бою. В первом раунде бразилец продемонстрировал неистовую атаку на Емельяненко и бой чуть не закончился нокаутом.

Во втором раунде Емельяненко смог оправиться и изменил ход боя в свою пользу. В третьем раунде бойцы обменивались короткими комбинациями с небольшим преимуществом Емельяненко. Судьи по итогам трех раундов отдали победу российскому бойцу.

Сам Емельяненко назвал этот бой худшим в своей карьере.