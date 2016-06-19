Калининград, 19 июня, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В Сирии погиб 28-летний сержант, служивший в Калининградской области в десантно-штурмовом батальоне морской пехоты Андрей Тимошенков. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил калининградский новостной портал «Клопс» со ссылкой на близких военного.

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Офицер получил несовместимые с жизнью осколочные ранения и скончался в местной больнице. По данным издания, во время этого же боестолкновения пострадали ещё четверо военнослужащих, двое из которых также проходят службу в Калининградской области.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

ИА REGNUM уточняет, что три дня назад Минобороны России сообщило о гибели ещё одного военнослужащего в Сирии — младшего сержанта Михаила Широкопояса. По данным оборонного ведомства, контрактник получил смертельное ранение в мае в провинции Алеппо при обстреле автомобильной колонны российского Центра по примирению в Сирии.