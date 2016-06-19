Москва, 19 июня, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Российские военные ответили на претензии США по поводу авиаударов по позициям так называемой вооруженной сирийской оппозиции. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

mil.ru Группа российских ВКС в Сирии

Он рассказал, что состоялась видеоконференция между российскими и американскими военными, на которой было обсуждено выполнение Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

В ходе видеоконференции американские военные заявили, что Воздушно-космические силы России якобы преднамеренно нанесли авиаудар по отрядам так называемой оппозиции на юге Сирийской Арабской Республики вопреки просьбам США.

Российские военные указали американцам, что объект, который был подвергнут бомбардировке ВКС РФ, находился в более чем 300 километрах за пределами территорий, заявленных США как районы в которых действует оппозиция, присоединившаяся к режиму прекращения боевых действий.

Конашенков рассказал, что ВКС РФ действовали в рамках оговоренных процедур и заблаговременно предупредили коалицию во главе с США о выборе целей. Но американская сторона не представила координаты районов, где действуют подконтрольные ей отряды.

Представитель Минобороны РФ напомнил, что Москва давно предлагала Вашингтону составить единую карту расположения действующих в Сирии сил, но американская сторона на это никак не реагирует.