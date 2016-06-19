Вашингтон, 19 июня, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Единый кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах он будет готов пригласить президента Российской Федерации Владимира Путина в Вашингтон. Об этом Трамп заявил в интервью миланской газете Corriere della Sera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп отметил, что у него не будет никаких проблем пригласить Путина в Вашингтон, если он станет президентом США. «У меня не будет никакой проблемы сделать это, действительно никакой», — сказал Трамп.

Также журналисты итальянского издания попросили Трампа прокомментировать заявление Путина, сделанное на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, Путин на форуме высказался по вопросу восстановления российско-американских отношений. «Господин Трамп заявил, что он готов к полноформатному восстановлению российско-американских отношений. Что здесь плохого? Мы все это приветствуем», — сказал тогда российский лидер.

Трамп считает, что США следует поддерживать отношения с Россией. «Думаю, то, что он сказал, верно. Думаю, что мы должны поддерживать отношения. Думаю, что прийти к согласию с Россией было бы прекрасно, и это бы оказало положительное воздействие во всем мире», — сказал Трамп.

Также кандидат в президенты от республиканцев считает, что координация действий с Россией поможет быстрее победить террористическую группировку «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России).

Напомним, основной конкурент Трампа на предстоящих выборах — демократ Хиллари Клинтон критикует миллиардера за его высказывания в адрес России и Путина. Она пугает своих избирателей тем, что в Кремле «будут праздновать», если Трамп победит на выборах.

Российско-американские отношения находятся в кризисе со времен начала Арабской весны в 2011 году. После начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией отношения обострились ещё сильнее. Контакты между высшим руководством России и США сведены к минимуму.