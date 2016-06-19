Великие Луки, Псковская область, 19 июня, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Во Всероссийский Олимпийский день, 18 июня, в Великих Луках на стадионе «Экспресс» открыли футбольное поле с новым искусственным газоном. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, работы по замене футбольного покрытия были проведены в рамках подготовки к празднованию 850-летия первого упоминания города в летописи.

Vito Fun Футбольное поле

«Новый искусственный газон полностью соответствует требованиям Международной федерации футбола (FIFA)», — отметил председатель областного спорткомитета Иван Штылин. По его словам, на этом футбольном поле теперь можно проводить не только соревнования областного, но и всероссийского уровней.

Полноразмерное искусственное покрытие для футбольного поля стадиона «Экспресс» было приобретено в прошлом году за счет средств субсидии Министерства спорта РФ — на эти цели было затрачено около 8,5 млн рублей. В этом году за счёт средств областного бюджета (около 3 млн рублей) выполнены работы по демонтажу старого искусственного футбольного покрытия, а также укладке нового.

Сразу после торжественной церемонии великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» провел свой первый домашний матч в Первенстве России по футболу среди футбольных команд третьего дивизиона МРО «Северо-Запад». Великолукские футболисты встретились с командой «Север-М» из Мурманска и одержали уверенную победу со счетом 5:0.