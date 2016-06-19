Калуга, 19 июня, 2016, 11:13 — ИА Регнум. В рамках программы «Единая вера — Единая Русь Святая» на площадке у городского Дворца культуры Обниска Калужской области открылась православная выставка-ярмарка «Кладезь» изделий мастерских Свято-Елисаветинского монастыря города Минска.

кингисепп-сегодня.рф На православной выставке-ярмарке «Кладезь»

Как сообщили 19 июня корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, на выставке-ярмарке можно приобрести изделия монастырских мастерских: сувениры ручной работы; церковную утварь, иконы; именные иконки, а также целебные бальзамы и мази, изготовленные по старинным рецептам и многое другое.

Православная выставка выставка-ярмарка «Кладезь» продлится в Обнинске по 26 июня.