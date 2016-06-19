Один из руководителей калужских горэлектросетей осужден за взяточничество
Калуга, 19 июня, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Калуге суд приговорил бывшего заместителя главного инженера городских электросетей к двум годам колонии за вымогательство взятки.
Как сообщила 19 июня корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Юлия Фомичёва, в марте 2016 года осуждённый, являясь заместителем главного инженера ПО «Калужские городские электрические сети», потребовал от представителя индивидуального предпринимателя деньги в сумме 90 тысяч рублей за снижение суммы оплаты по договору о технологическом присоединении к электросети нежилого помещения.
Между тем, представитель индивидуального предпринимателя, посчитав действия осуждённого незаконными, обратился в правоохранительные органы с заявлением. 2 марта 2016 года под контролем оперативных сотрудников осуждённый получил от гражданина деньги в размере 90 тысяч рублей, после чего был задержан на месте преступления.
В ходе предварительного следствия злоумышленник свою вину признал в полном объёме. Помимо лишения свободы, преступник должен уплатить штраф в размере 450 тысяч рублей. Максимальное наказание за взяточничество, которое предусматривает Уголовный кодекс — семь лет лишения свободы.
Напомним. «Калужские городские электрические сети» — одно из производственных объединений «Калугаэнерго».
Компания отвечает за транспортировку и распределение электроэнергии мощностью от 0,4 кВ до 220 кВ, а также за присоединение к сетям потребителей. Территория обслуживания занимает почти 30 тысяч кв. км, где проживает более миллиона человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в калужском регионе правоохранителями было выявлено 623 экономических преступления, в том числе 85 фактов взяточничества. Направлением в суд завершено расследование по 80 уголовным делам по обвинению в коррупции 85 лиц, в отношении которых собраны доказательства совершения ими 106 коррупционных преступлений. Ущерб по уголовным делам коррупционной направленности, расследованным следователями калужского регионального управления СКР, составил более 12,7 млн рублей, при этом возмещено — 8,8 млн рублей, арестовано имущества на общую сумму более 8,9 млн рублей.