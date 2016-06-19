Калуга, 19 июня, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Калуге суд приговорил бывшего заместителя главного инженера городских электросетей к двум годам колонии за вымогательство взятки.

vest-news.ru В Калуге осужден заместитель главного инженера городских электросетей за вымогательство взятки

Как сообщила 19 июня корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Юлия Фомичёва, в марте 2016 года осуждённый, являясь заместителем главного инженера ПО «Калужские городские электрические сети», потребовал от представителя индивидуального предпринимателя деньги в сумме 90 тысяч рублей за снижение суммы оплаты по договору о технологическом присоединении к электросети нежилого помещения.

Между тем, представитель индивидуального предпринимателя, посчитав действия осуждённого незаконными, обратился в правоохранительные органы с заявлением. 2 марта 2016 года под контролем оперативных сотрудников осуждённый получил от гражданина деньги в размере 90 тысяч рублей, после чего был задержан на месте преступления.

В ходе предварительного следствия злоумышленник свою вину признал в полном объёме. Помимо лишения свободы, преступник должен уплатить штраф в размере 450 тысяч рублей. Максимальное наказание за взяточничество, которое предусматривает Уголовный кодекс — семь лет лишения свободы.

Напомним. «Калужские городские электрические сети» — одно из производственных объединений «Калугаэнерго».

Компания отвечает за транспортировку и распределение электроэнергии мощностью от 0,4 кВ до 220 кВ, а также за присоединение к сетям потребителей. Территория обслуживания занимает почти 30 тысяч кв. км, где проживает более миллиона человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в калужском регионе правоохранителями было выявлено 623 экономических преступления, в том числе 85 фактов взяточничества. Направлением в суд завершено расследование по 80 уголовным делам по обвинению в коррупции 85 лиц, в отношении которых собраны доказательства совершения ими 106 коррупционных преступлений. Ущерб по уголовным делам коррупционной направленности, расследованным следователями калужского регионального управления СКР, составил более 12,7 млн рублей, при этом возмещено — 8,8 млн рублей, арестовано имущества на общую сумму более 8,9 млн рублей.