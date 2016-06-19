Порхов, Псковская область, 19 июня, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Мемориальный комплекс в память о жертвах концлагеря «Дулаг-100» открыли 18 июня в Порховском районе Псковской области после завершения строительства, возобновлённого спустя почти 30 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, с инициативой возобновить строительство мемориала в августе 2015 года выступили дорожные организации Псковской области совместно с ФКУ «Севзапуправтодор». Восстановительные работы были приурочены к 75-летию начала Великой Отечественной войны.

Private H. Miller Узники концлагеря

В официальной церемонии открытия приняли участие тысячи человек из разных районов Псковской области, в том числе бывшая узница концлагеря «Дулаг-100» Кристина Федотова, которая провела в нём два года вместе с семьёй — мамой, пятью братьями и сёстрами.

Официальную церемонию открыла панихида в память о погибших узниках концлагеря «Дулаг-100», которую отслужил митрополит Псковский и Порховский Евсевий.

«Этот памятник — дань уважения людям, погибшим в «Дулаг-100». По их числу — это население целого города. Эти люди нас слышат. Они молились перед смертью, умирали, но не дали поработить нашу страну. Для нас — это святая земля», — отметил на церемонии помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин. Он также выразил чувство безграничной благодарности всем тем, кто смог завершить строительство памятного монумента: губернатору Псковской области Андрею Турчаку, руководству министерства транспорта РФ и дорожникам всей страны.

Руководитель Росавтодора Роман Старовойт сообщил, что на реализацию проекта потребовалось меньше года. «Несколько тысяч человек откликнулись на призыв собрать средства. Дорожники от Магадана до Калининграда помогли завершить эту работу в память о тех, кто упокоился на этой земле», — отметил он. Стоимость работ составила около 30 млн рублей. Жертвователями стали более 150 организаций и частных лиц.

Восстановительные работы проводились по первоначальным чертежам и схемам для того, чтобы привести мемориальный комплекс в тот вид, в котором его задумывали авторы — скульптор Николай Радченко-Шало, архитекторы Александр Маначинский и Владимир Фоменков. Работами руководил сын одного из авторов проекта Владислав Маначинский. Был закончен барельеф в центре композиции, изображающий множество ликов замученных пленных, облагорожена территория вокруг монумента, выложена камнем дорожка у еловой аллеи, вычищен водоем — «озеро слёз», реконструированы смотровая площадка и памятный знак.

Напомним, «Дулаг-100» — немецкий пересыльный лагерь для военнопленных и гражданских лиц, который располагался в 3,2 км к востоку от города Порхова Псковской области с августа 1941 года по февраль 1944 года. Заключённые работали на разгрузке вагонов, в полях, на ремонте дорог. Условия их содержания были невыносимо тяжёлыми. За 2,5 года в лагере погибло примерно 85 тысяч советских граждан — около 100 человек в день. Есть свидетельства, что иногда людей закапывали живыми. В 1960-е годы к месту бывшего концлагеря «Дулаг-100» была заложена еловая аллея. В 1983 году на территории началось строительство мемориала, который был достроен только в этом году.