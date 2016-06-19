Архангельск, 19 июня, 2016, 10:41 — ИА Регнум. В Архангельске на сцене областного драматического театра состоялся финал конкурса «Мисс Архангельска-2016». За звание самой красивой девушки столицы севера боролись 20 красавиц, передает корреспондент ИА REGNUM.

Победительницы конкурса «Мисс Архангельска-2016»

По информации организаторов, конкурс красоты проводится в Архангельске на протяжении многих лет. Подготовка к финалу началась в апреле. Непосредственно финал состоялся 18 июня 2016 года. Финальное шоу было посвящено Году кино. Девушки не только дефилировали в разных нарядах, но и примерили на себя роли актрис различных времен.

По итогам конкурса все участницы были отмечены ценными подарками. Главный титул «Мисс Архангельск-2016» и заветная корона достались 24-летней медсестре детской стоматологической поликлиники Елене Матвеевой, звания первой «вице-мисс» удостоилась 21-летняя студентка САФУ Мария Лысаченкова, второй — ее 19-летняя коллега по университету Евгения Кабринская.

Специальным гостем финального шоу стала популярная певица МакSим.