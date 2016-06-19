Джакарта, 19 июня, 2016, 10:14 — ИА Регнум. У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сегодня, 19 июня сообщает Геологическая служба США (USGS).

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Сообщается, что землетрясение было зафиксировано в 13:00 по местному времени (8:00 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 118 километрах к юго-востоку от индонезийского города Битунг в провинции Северная Сулавеси. Очаг землетрясения залегал на глубине 26 километров.

Угроза цунами не объявлялась, информация о жертвах и разрушениях не поступала.