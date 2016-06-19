Джакарта, 19 июня, 2016, 09:57 — ИА Регнум. В результате сильного наводнения на острове Ява в Индонезии погибли по меньшей мере 24 человека, более 20 числятся пропавшими без вести. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает AFP.

Карло Сарачени. Потоп. XVII век

Сообщается, что наводнения и оползни в провинции Центральная Ява унесли жизни 24 человек. 24 человека числятся пропавшими без вести, сообщил журналистам представитель индонезийского агентства по чрезвычайным ситуациям Сутопо Пурво Нугрохо.

В зоне затопления оказались несколько сотен жилых домов. Сильные дожди вызвали оползни и грязевые лавины. При сходе одного из оползней пять человек оказались погребенным в собственных домах.

Грязевые лавины сходят на автомобильные дороги. В результате двух таких случаев погибли 18 человек.