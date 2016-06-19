Лозанна, Швейцария, 19 июня, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) может рассмотреть вопрос о полном отстранении российской сборной от участия в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, либо, по крайне мере, запретить отдельным российским спортсменам из разных видов спорта участвовать в играх. Об этом сегодня, 19 июня, пишет германский журнал Der Spiegel со ссылкой на неназванных участников саммита МОК в швейцарской Лозанне.

The Korean Olympic Committee Олимпийские игры в России

Издание утверждает, что обсуждение этого вопроса предложено для внесения в повестку дня, однако окончательную повестку саммита утверждает президент МОК Томас Бах. Der Spiegel утверждает, что сперва Бах обсудит этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, с которым поддерживает дружеские отношения.

Если от участия в Олимпиаде будет отстранены не только российские легкоатлеты, но и другие спортсмены отдельных видов спорта или даже весь Национальный олимпийский комитет России, то это станет «историческим решением», так как ничего подобного раньше не было.

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ранее сохранила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Это значит, что российские легкоатлеты не поедут на летнюю Олимпиаду в Бразилию.

Исполком МОК уже одобрил это решение IAAF.