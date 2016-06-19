Куру, Франция, 19 июня, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся с четвертой попытки. Ракета успешно стартовала, сообщает сегодня, 19 июня, пресс-служба корпорация Arianespace.

DLR German Aerospace Center Старт ракеты-носителя Ariane 5

Первоначально запуск был намечен на 7 июня, но он был отменен из-за технических неполадок. Вторая попытка была предпринята 16 июня, но автоматика дала отбой, из-за неполадок в системе ракеты.

17 июня старту помешали плохие погодные условия. Сегодня старт был произведен успешно.

Ракета-носитель Ariane 5 должна вывести на орбиту два телекоммуникационных спутника.