Якутск, 19 июня, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Совет Федерации выберет самый короткий путь для того, чтобы поправки в Федеральный закон о дальневосточном гектаре были приняты до конца текущего года. Об этом на брифинге, состоявшемся 18 июня 2016 года по итогам выездного совещания членов Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера по вопросу «О ходе реализации Федерального закона от 1 мая 2016 года №119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», заявил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна В Якутии состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

Сенатор отметил, что по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в палате регионов создана рабочая группа под председательством Галины Кареловой. Парламентарий заверил, что поправки будут подготовлены до окончания работы весенней сессии Совета Федерации Федерального Собрания РФ. «Крайнее заседание — 29 июня, и мы до этого времени оформим поправки и направим в Государственную Думу. Мы считаем, что до конца года они будут приняты», — сказал председатель Комитета СФ.

Напомним, Государственное Собрание (Ил Тумэн), под руководством спикера Александра Жиркова, 1 июня 2016 года уже направило поправки и предложения в принятый Федеральный закон о дальневосточном гектаре. В них изложена позиция всей Якутии. Эти поправки, оформленные в виде проекта федерального закона, 15 июня были утверждены парламентом Якутии для направления в Государственную Думу в качестве законодательной инициативы Ил Тумэна.

По словам Дмитрия Азарова, предложения к Федеральному закону № 119-ФЗ, подготовленные депутатами Ил Тумэна отработаны профессионально. «Мнения людей, которые они доводят до своих депутатов, до своих избранников, были оформлены точными юридическими нормами. Очень важно, что Государственное Собрание Якутии разделяет мнения и опасения людей. В Совете Федерации мы видим, что определённые риски и опасения по многим направлениям оправданы. Поэтому я уверен, что на ближайшем заседании специально созданной рабочей группы по мониторингу правоприменительной практики Федерального закона № 119-ФЗ о предоставлении одного гектара земли в Дальневосточном федеральном округе предложения Ил Тумэна будут самым внимательным образом исследованы. Часть из них уже учтена, часть обсудим в понедельник, 20 июня, в Москве», — сказал парламентарий и выразил уверенность, что абсолютное их большинство найдёт своё отражение в тех изменениях, которые Совет Федерации готовит в Федеральный закон № 119-ФЗ.

«Мы рассмотрит инициативу Ил Тумэна и выберем тот путь, который будет самым лучшим. Каждый член Совета Федерации обладает правом законодательной инициативы и выберем путь, который будет наиболее коротким для того, чтобы закон был принят в текущем году. Самый короткий путь — внесение проекта федерального закона группой членов Совета Федерации. Я уверен, что сенаторы, которые представляют Якутию Вячеслав Штыров и Александр Акимов станут соавторами этого законопроекта», — сказал Дмитрий Азаров.

По мнению сенатора, мониторинг за правоприменительной практикой этого закона будет создавать предпосылки для внесения изменения в законодательство. «В этом нет ничего страшного. Главное, чтоб эти поправки работали на благо Российской Федерации, на благо конкретного региона, работали на его социально-экономическое развитие, а значит на благосостояние всех людей, которые здесь живут, трудятся и растят детей», — резюмировал Дмитрий Азаров.