Дюссельдорф, Германия, 19 июня, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Пилот пассажирского самолета авиакомпании Eurowings, который вылетел из аэропорта германского Дюссельдорфа, «забыв» взять на борт 90 пассажиров, объяснил свои действия. Как сообщил представитель авиакомпании в интервью изданию Rheinische Post, опубликованном сегодня, 19 июня, пилот произвел вылет по согласованию, чтобы поднять самолет в воздух до того момента, когда в Дюссельдорфе начинает действовать запрет на ночные полеты.

Robert Couse-Baker Пассажиры в аэропорту

«Он вылетел раньше по согласованию, чтобы доставить в Дрезден хотя бы часть пассажиров», — сказал представитель Eurowings.

Напомним, накануне стало известно, что самолет компании Eurowings совершил взлет из аэропорта Дюссельдорфа, оставив на земле большую часть пассажиров. Известно, что путешественников доставляли на посадку в двух автобусах. Сорок человек, находившиеся в первом автобусе успешно сели в самолет, остальные нет.

Вылет самолет и так задерживался на два часа — первоначально взлет был запланирован на 19.05 по местному времени.