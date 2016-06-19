Якутск, 19 июня, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Спикер якутского парламента Александр Жирков 17 июня 2016 года принял участие в выездном заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на тему «Законодательной обеспечение национальной безопасности в Арктической зоне Российской Федерации: состояние и проблемы», проведённом председателем Комитета палаты регионов Виктором Озеровым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна В Якутии состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников, заместители председателя Комитета Мухарбек Дидигов и Баир Жамсуев, члены Комитета Вячеслав Штыров, Таймураз Мамсуров, Михаил Козлов, Алексей Кондратьев, Александр Суворов, представители Министерства обороны РФ, МВД Российской Федерации, народные депутаты республики, члены Правительства Якутии, представители органов федеральной исполнительной власти в Республике Саха (Якутия) и средств массовой информации.

Арктическая зона РФ — это территория вдоль всей северной границы Российской Федерации, включающая восемь субъектов Федерации. В современных геополитических условиях значимость Арктики и Северного морского пути приобретает не только экономическое, но и военно-стратегическое измерение.

Открывая мероприятие, председатель Комитета СФ Виктор Озеров подчеркнул, что заявленная тема является актуальной и своевременной. По его словам, вопросы развития Арктической зоны РФ в последнее время находятся под пристальным вниманием Президента России Владимира Путина.

Сенатор сообщил, что Комитет проводит выездные заседания на постоянной основе. «Для нас, членов Комитета в плане мониторинга важна правоприменительная практика тех федеральных законов, которые одобряет Совет Федерации. В таких поездках мы не является контролёрами и ревизорами, мы набираем тот необходимый эмпирический материал, который в дальнейшем используем для совершенствования федерального законодательства, для выстраивания аргументированных отношений с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством РФ и федеральными органами исполнительной власти», — пояснил он.

Виктор Озеров отметил, что обсуждаемая тема является очень широкой, и на совещании будут обсуждены вопросы, относящиеся к ведению Комитета: это военная и пограничная безопасность, обеспечение общественной безопасности в Арктической зоне РФ. «На сегодняшнем заседании мы должны проанализировать состояние и проблемы обеспечение национальной безопасности в Арктической зоне, для чего пригласили на заседание представителей Министерства обороны РФ, Генерального штаба России, Пограничного управления ФСБ России, представителей формирующихся войск Федеральной службы Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, МЧС и других федеральных органов исполнительной власти», — сказал председатель Комитета.

Спикер якутского парламента Александр Жирков подчеркнул, что задачей для законодателей является создание системы законов, нормативных правовых актов, обеспечивающих национальную безопасность, и отметил, что в Российской Федерации в последние годы делается достаточно много в этом направлении. Он напомнил, что за последние годы приняты «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утверждена Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, существует федеральная целевая программа по развитию арктических территорий. «Однако нет главного — у нас нет закона об Арктической зоне. Мы как бы пока остановились на полпути и находимся только в преддверии окончательного, более базового решения этого вопроса», — сказал спикер парламента Якутии. По его мнению, вопрос безопасности в Арктической зоне Российской Федерации, должен стать составной частью базового закона, который должен быть принят в Российской Федерации. «Он должен лечь в основу всей системы: и экономической, и политической, и национальной, и экологической, и социальной безопасности, безопасности всего, что действует, существует и находится в Арктической зоне», — пояснил председатель Ил Тумэна.

Александр Жирков отметил, что главные задачи, стоящие перед государством предельно ясны: «Это, прежде всего, обеспечение национальной безопасности в Арктической зоне. Во-вторых, это создание нормальных условий для планомерного освоения природных ресурсов, которыми богата Арктическая зона. В-третьих, установление условий для нормального международного сотрудничества в глобальном макрорегионе Арктике. И, в-четвёртых, это обеспечение устойчивого социального развития региона с учётом особенностей жизнедеятельности коренного населения, которое испокон веков живёт на этой земле, считает эту землю своей исконной родиной. Эти четыре основные составляющие должны найти своё базовое регулирование в том, что мы сейчас вкладываем в понятие «закон об Арктической зоне РФ», — сказал спикер парламента Якутии и добавил, что примерно по такому пути идёт «Арктическая пятёрка». Страны-члены приняли стратегии по Арктике, уходят от компактных и небольших законов и создают комплексное законодательство по арктической территории. Напомним, что в состав «Арктической пятёрки» входят руководители внешнеполитических ведомств пяти прибрежных государств Северного Ледовитого океана: России, США, Канады, Дании и Норвегии.

Александр Жирков особо подчеркнул, что Республика Саха (Якутия) является арктической и морской республикой. «Протяжённость морской береговой линии Республики Саха (Якутия) составляет более 4,5 тысяч километров. У нас пять районов, которые непосредственно выходят на побережье Северного Ледовитого океана. Коренные народы, которые испокон веков обживают эти территории, ведут традиционный образ жизни», — пояснил спикер и сказал, что все эти доводы республика внесла на рассмотрение рабочей группы Совета Федерации под руководством Вячеслава Штырова, которая работает над разработкой комплексного закона об Арктической зоне Российской Федерации.

«Республика очень заинтересованно и подготовлено подходит к этим вопросам. И то, что сегодня Комитет по безопасности Совета Федерации под руководством Виктора Озерова проводит здесь выездное совещание, говорит о заинтересованности палаты регионов Федерального Собрания РФ, о системности и последовательности этой работы и о том, что от рассмотрения более общих базовых вопросов Совет Федерации уже переходит к конкретным деталям будущего закона, принятия которого ждёт не только Республика Саха (Якутия), но и вся арктическая территория», — сказал Александр Жирков и выразил уверенность, что принятые на выездном совещании решения будут учитывать интересы Якутии.