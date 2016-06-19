Тегеран, 19 июня, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Власти Исламской республики Иран официально подтвердили, что достигли соглашения с американской авиастроительной корпорацией Boeing о покупке 100 пассажирских самолетов, построенных компанией. Об этом сегодня, 19 июня, заявил иранской организации гражданской авиации (ICAO) Али Абедзаде, сообщает AFP.

Alan Wilson Самолёты Boeing

Абедзадзе отметил, что в Иране есть 250 гражданских пассажирских самолетов, при этом 230 из них требуют замены. В связи с этим и было принято решение закупить 100 новых самолетов у Boeing. Сделка ещё не утверждена окончательно, так как требует одобрения правительства США.

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Тегеран достиг с Boeing предварительной договоренности о приобретении 100 пассажирских самолетов. Сделка предполагает, как прямую покупку самолетов, так и их лизинг.

17 июня стало известно, что два члена Республиканской партии направили Boeing протест, в котором выступили против подобной сделки. Республиканцы считают, что продажа пассажирских самолетов Ирану подрывает национальную безопасность США.