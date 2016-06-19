Лас-Вегас, США, 19 июня, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Единый кандидат в президенты США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп заявил, что готов разорвать финансовые отношения со своей партией и самостоятельно оплачивать предвыборную кампанию. Об этом политик заявил накануне, 19 июня, во время выступления в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Gage Skidmore Дональд Трамп

Трамп подчеркнул, что пойдет на крайние меры, если однопартийцы продолжать его критиковать публично или захотят путем интриг лишить возможности участвовать в президентских выборах.

«Есть пара ребят, которые потерпели крупное поражение и пытаются организовать, быть может, что-то вроде бунта среди делегатов», — сказал Трамп, намекая на бывших республиканских претендентов, которые потерпели поражение на праймериз.

Если это будет продолжаться, то Трамп заявил о готовности прекратить сбор средств для Республиканской партии и отказаться от финансовой поддержки с её стороны.

Он напомнил, что собирает «кучу денег» для республиканцев. «Жертвователей много, мне нравится это делать», — отметил Трамп. Но нельзя забывать, что партия и он находятся во взаимозависимом положении, напомнил кандидат. «Если республиканцы не будут помогать, то я просто буду финансировать свою кампанию сам», — добавил Трамп.

Политик выразил надежду, что до этого конечно не дойдет, так как у республиканцев просто нет достойной кандидатуры, чтобы заменить его. «Я победил всех, и не просто победил — разбил в пух и прах», — подчеркнул он.