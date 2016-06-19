Париж, 19 июня, 2016, 08:17 — ИА Регнум. В последнем матче второго тура на Евро-2016 Португалия и Австрия сыграли вничью.

Håkan Dahlström Футбольные матчи окончены

[[[flag-pt]]] Сборная Португалии — [[[flag-at]]] Сборная Австрии 0:0 (0:0)

Сборная Португалии имела очень значительное игровое преимущество, но забить мяч по правилам так и не смогли. Криштиану Роналду смотрелся хорошо, но победы португальцы так и не добились. Пока и португальцы, и австрийцы не оправдывают возложенных на них ожиданий.

Читайте ранее: Сборная Португалии во главе с Роналду снова сыграла вничью на Евро-2016

Читайте ранее: Евро-2016: Венгрия и Исландия сыграли вничью

Читайте ранее: Бельгия переиграла Ирландию на Евро-2016

Читайте ранее: Сборная Испании обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2016

Читайте ранее: Хорваты сыграли с чехами вничью на Евро-2016

Читайте ранее: Италия победила Швецию и вышла в плей-офф Евро-2016

Теперь начинается третий тур, и игры в нём уже приобретают характер плей-офф.

19 июня в 22:00 определятся результаты микротурнира в Группе A. Окончательно узнать, кто же продолжит выступления в 1/8 финала, можно будет только по окончании всех матчей группового этапа, но имена двух победителей группы будут известны наверняка. Точнее, мы узнаем, кто ещё, кроме сборной Франции, наверняка обеспечит себе выход в следующий этап.

В Группе A положение команд таково: Франция — 6 очков, Швейцария — 4 очка, Румыния — 1 очко, Албания — 0 очков.

Албания ещё может надеяться на выход в плей-офф, но для этого надо крупно обыграть Румынию и надеяться на то, что в остальных группах всё сложится для них благоприятно. Другими словами, надеяться албанцам не надо.