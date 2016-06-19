Париж, 19 июня, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду второй раз сыграла вничью на нынешнем чемпионате Европы. Матч Португалия — Австрия состоялся накануне, 18 июня, на стадионе Parc des Princes в Париже.

Ludovic Péron Кристиано Роналду в сборной Португалии

За всю игру капитан португальцев — Роналду нанес 10 ударов по австрийским воротам. но ни разу не попал. На 79-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Австрии, но Роналду не смог реализовать и его.

Итог матча — 0:0.

Предыдущий матч группового этапа Португалия также не смогла выиграть. При этом тогда Роналду и его команде противостояли дебютанты Евро — сборная Исландии. Счет в игры был 1:1. Всего за два матча сборная Португалии нанесла 49 ударов по воротам противника, и только один из них попал в цель.

В интервью португальскому изданию, А Bola раздосадованный Роналду предположил, что неудачи сборной Португалии не могут продолжаться вечно. «Мы должны сделать все, на что способны, в следующей игре. Мы должны верить в то, что все возможно. Если мы победим, то выйдем в следующий этап. Те, кто любят Португалию, должны верить в то, что неудачи не могут продолжаться бесконечно», — сказал капитан сборной.

Он также поблагодарил португальских болельщиков, которые поддерживают команду на трибунах.

Стоит отметить, что для Роналду матч против Австрии стал 128-м в составе сборной.