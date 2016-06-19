Под Хабаровском перевернулся рейсовый автобус
Хабаровск, 19 июня, 2016, 07:33 — ИА Регнум. В Хабаровском крае перевернулся пассажирский рейсовый автобус. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Eli Duke
Автомобильная авария
ДТП произошло на 533-м километре автодороги Селихино — Николаевск-на-Амуре. Автобус двигался со стороны села Селихино в сторону города Николаевска-на-Амуре.
В какой-то момент водитель рейсового автобуса не справился с управлением, выехал на обочину, а затем перевернулся.
В результате ДТП пострадали два человека. Медицинская помощь им была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв.