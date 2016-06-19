Хабаровск, 19 июня, 2016, 07:33 — ИА Регнум. В Хабаровском крае перевернулся пассажирский рейсовый автобус. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Eli Duke Автомобильная авария

ДТП произошло на 533-м километре автодороги Селихино — Николаевск-на-Амуре. Автобус двигался со стороны села Селихино в сторону города Николаевска-на-Амуре.

В какой-то момент водитель рейсового автобуса не справился с управлением, выехал на обочину, а затем перевернулся.

В результате ДТП пострадали два человека. Медицинская помощь им была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв.