Санта-Клара, США, 19 июня, 2016, 07:13 — ИА Регнум. Два четвертьфинала Кубка Америки, которые прошли в городах Фоксборо и Санта-Клара, закончились крупными победами.

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[[[flag-ar]]] Сборная Аргентины — [[[flag-ve]]] Сборная Венесуэлы 4:1 (2:0)

— Сборная Венесуэлы (2:0) [[[flag-mx]]] Сборная Мексики — [[[flag-cl]]] Сборная Чили 7:0 (2:0)

Сборная Аргентины уверенно разобралась со сборной Венесуэлы, но это было вполне ожидаемо. А вот разгром, который нынешние обладатели Кубка Америки чилийцы учинили мексиканцам, невозможно было предположить, опираясь на здоровый рассудок. Однако Кубок Америки считается турниром, в котором возможны «сумасшедшие» результаты. И всё равно победа чилийцев — это что-то невероятное. Надо отметить, что Эдуардо Варгас отметился «покером», а последний раз у чилийцев на крупном турнире четыре мяча за сборную один игрок забивал 90 лет назад.

Теперь стали окончательно известны составы полуфинальных пар. 21 июня в Хьюстоне сборная США примет сборную Аргентины, а 22 июня в Чикаго Колумбия сыграет сыграет с Чили.