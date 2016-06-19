Вильнюс, 19 июня, 2016, 06:28 — ИА Регнум. Власти Литвы подсчитывают ущерб, нанесенный хозяйству стихией в ночь на субботу, 18 июня. По состоянию на 12:00 из-за обрушившегося на шквального ветра без электричества остались порядка 45 тысяч пользователей, сообщает агентство Delfi со ссылкой на энергетическую компанию Energijos skirstymo operatorius.

Томас Коул. Буря. 1826

Причиной энергетического коллапса стали оборванные провода: на линии электропередач падали поврежденные деревья и конструкции. Экстремальная ситуация объявлена в Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском и Алитусском регионах. Большой урон коммуникациям нанесен также в Паневежском и Утенском регионах.

В настоящее время над ликвидацией последствий удара стихии в стране работают 190 оперативных бригад.