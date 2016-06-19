Измаил, Украина, 19 июня, 2016, 06:05 — ИА Регнум. В городе Измаил Одесской области более 300 человек обратились в медицинские учреждения с признаками отравления, которое могло произойти из-за кишечной инфекции, попавшей в воду. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил на своей станице в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили.

likeablerodent Вода

С признаками отравления в больницы обратились более 300 человек, 200 из которых были госпитализированы. По предварительной информации, в водопровод могла попасть кишечная инфекции из-за продолжительных проливных дождей.

По словам Саакашвили, подобная ситуация могла произойти с любой страной, однако важно понимать, что украинская инфраструктура, особенно на юге, устарела и должна быть полностью модернизирована по последним технологиям.

«Подходит к концу строительство канализации в Вилково, которые мы начали еще прошлой осенью, мы так же смогли получить деньги Евросоюза на модернизацию канализации в Измаиле, но это всего лишь капля в море», — написал политик в соцсети, добавив, что ситуацией заинтересовался украинский президент Петр Порошенко.

Таким образом, глава национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила на своей страничке в Facebook о возбуждении уголовного дела по факту массового отправления. Глава полиции отметила, что в настоящее время за медицинской помощью продолжают обращаться люди. В связи с этим сотрудники Измайловского отдела полиции было подняты по тревоге. Кроме того, из-за массового отравления в школах были открыты дополнительные пункты оказания первой медицинской помощи.

В Измаиле было введено чрезвычайное положение из-за частых случаев отравления. В связи с этим была запрещена продажа овощей, фруктов, молочной продукции и быстропортящихся товаров. Отметим, что массовые случай отравления в Измаиле были зафиксированы еще в пятницу, 17 июня.