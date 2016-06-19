Киев, 19 июня, 2016, 06:03 — ИА Регнум. Бойцы Национальной гвардии Украины будут направлены на передовую «в зону АТО». Президент Украины Петр Порошенко, выступая в киевском учебном центре Нацгвардии, пообещал солдатам изыскать такую возможность, несмотря на то, что Украина «остается сторонником мирного развития событий». Об этом в субботу, 18 июня, сообщает украинское информационное агентство «УНIАН».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обкатка боем

Возможность отправки бригады быстрого реагирования Нацгвардии на войну с жителями Донбасса президент Украины намерен рассмотреть с министром обороны Украины Степаном Полтораком, начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженком и командиром Нацгвардии Юрием Аллеровым.

«Мы создадим возможность для того, чтобы бойцы Нацгвардии прошли, как бы так сказать, «обкатку боем», чтобы они почувствовали, что они на передовой, чтоб не кланяться пулям», — заявил Порошенко. Это необходимо сделать, несмотря на то, что у Национальной гвардии, согласно закону, имеются другие задания, подчеркнул президент Украины.