Япония, 19 июня, 2016, 05:30 — ИА Регнум. В районе побережья Двойной бухты на курильском острове Матуа был найден японский самолет времен Второй мировой войны. Обнаружили воздушное судно участники экспедиции Минобороны России и Русского географического общества, о чем проинформировал начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

Alan Wilson Японский самолёт Mitsubishi Zero

Он пояснил, что по хорошо сохранившемуся фюзеляжу с крыльями есть основание полагать, что самолет относится ко временам Второй мировой войны. Эксперты полагают, что легкий истребитель относится к Mitsubishi Zero, которые базировались на острове Матуа. Кроме того, на шасси хорошо сохранились также иероглифаы.

«Самолет был выпущен в 1942 году, имеет заводской номер 1733», — заявил Гордеев.

Что еще важнее, по полученным данным, теперь можно узнать судьбу экипажа, а также определить путь самолета в боевых условиях. В настоящее время готовится оборудование для того, чтобы поднять самолет и изучить его более подробно.

7 мая экспедиция российских специалистов на шести кораблях и судах вышла из Владивостока. Через неделю эксперты добрались на остров Матуа. Кроме представителей министерства обороны РФ и РГО, в нее также вошли военнослужащие Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.