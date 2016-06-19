Чита, 19 июня, 2016, 05:19 — ИА Регнум. Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Забайкальского края Николай Мерзликин выдвинут конференцией регионального отделения КПРФ кандидатом на пост губернатора Забайкальского края, досрочные выборы которого пройдут осенью этого года.

Pratheesh Prakash Коммунистическая партия

Мерзликин родился в 1951 году, окончил Донецкий госуниверситет и Новосибирскую высшую партийную школу. Практически сразу после службы в армии стал работать в партийных органах, пройдя путь от инструктора горкома до первого секретаря читинского обкома КПСС. В 1991—2004 годах — генеральный директор ОАО «Забайкалстальинвест», заместитель генерального директора ОАО «Забайкальская горная компания», в 2004—2007 годах — заместитель председателя комитета Читинской областной Думы четвертого созыва. С 2007 по 2013 годы — заместитель генерального директора, а затем генеральный директор ООО «ГРК «Быстринское». Имеет госнаграды, в том числе орден Дружбы народов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 16 июня Законодательное собрание Забайкальского края приняло постановление о назначении досрочных выборов губернатора. Выборы пройдут в Единый день голосования 18 сентября 2016 года. Досрочные выборы проводятся в связи с досрочной отставкой Константина Ильковского. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отставка была связана с плохой финансовой дисциплиной, а также из-за невыполнения обязательств региона по переселению граждан из аварийного жилья. В феврале Владимир Путин подписал указ о назначении врио губернатора Натальи Ждановой. Скорее всего, она будет выдвинута кандидатом в губернаторы партией власти — в ходе состоявшихся в мае праймериз «Единой России» за Жданову проголосовали около 70% выборщиков.