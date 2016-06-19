Вашингтон, 19 июня, 2016, 04:45 — ИА Регнум. Из-за политических убеждений кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа корпорация Apple не станет принимать участие в спонсировании съезда республиканцев в Кливленде. Об этом пишет Politico со ссылкой на близкие к ситуации источники.

Kārlis Dambrāns Корпорация Apple

Ранее компания участвовала в финансировании обеих партий. Однако в этот раз в связи с тем, что корпорация может отказаться от финансирования съезда Республиканской партии США, пока нет данных о том, будет ли Apple выделять средства на проведение съезда Демократической партии в Филадельфии.

Сегодня очевидным остается тот факт, что главными соперниками в финале предвыборной гонки остаются Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Однако недавно, как сообщалось, кандидат от демократов Клинтон первый раз получила поддержку от действующего американского президента Барака Обамы.