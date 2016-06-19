Вашингтон, 19 июня, 2016, 04:29 — ИА Регнум. Соединенные Штаты вместе со своими союзниками намерены собрать $15 млрд для поддержки армии и полиции в Афганистане до 2020 года. Об этом в субботу, 18 июня, сообщило издание Washington Post.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги для Афганистана

Реализовать свои планы по сбору средств США и их союзные государства, как пишет газета, попытаются на саммите НАТО в Варшаве, который начнется 8 июля. Планируется, что из $15 млрд американские власти выделят $10,5 млрд.

Напомним, что 31 декабря 2014 года коалиция во главе с Североатлантическим альянсом закончила военную миссию в Афганистане. А уже через день альянс начал новую невоенную миссию. В ней приняли участие 12 тыс. человек, которые должны были консультировать и обучать представителей афганских силовых структур. В начале своего президентского срока Барак Обама планировал вернуть почти всех американских военных, однако позже передумал, посчитав, что ситуация в Афганистане еще не нормализовалась.

Сейчас численность афганской армии и сил безопасности составляет более 300 тыс. человек. Помимо этого, в стране — 12 тыс. военных из стран-членов НАТО, по меньшей мере только 10 тыс. из них являются представителями США. Генерал-лейтенант Джон Николсон, командующий этими силами, в ближайшем времени должен будет предоставить данные о том, какое количество военных необходимо оставить в Афганистане.