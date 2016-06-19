Мехико, 19 июня, 2016, 03:57 — ИА Регнум. Трое рабочих получили ранения на территории нового завода Kia Motors на севере Мексики. Упавшего в канализационную канаву мужчину пытались спасти двое его коллег, однако сами пострадали. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой аварийно-спасательную службу Мексики.

Michael Deal Взрыв

По словам директора национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луиса Фелипе Пуэнте, никакого взрыва на объекте зафиксировано не было. В настоящее время пострадавшие рабочие находятся в местной больнице.

Ранее местный чиновник аварийно-спасательных служб сообщил о взрыве на заводе Kia Motors, в результате которого пострадали три человека.

Новый автомобильный завод Kia Motors начал производство в прошлом месяце и планирует выйти на производственную мощность до 300 тысяч автомобилей в год, напоминает источник.