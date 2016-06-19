Санкт-Петербург, 19 июня, 2016, 03:55 — ИА Регнум. Российский хоккеист Павел Дацюк после своего ухода из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» теперь будет выступать за ХК СКА из Санкт-Петербурга. Об этом заявил член совета директоров хоккейного клуба Александр Медведев, передает Р-Спорт.

Adam Glanzman Павел Дацюк

«Дацюк возвращается не только в Россию, он возвращается из НХЛ играть в Питер. Все на хоккей!», — сообщил Медведева.

Ранее ИА REGNUM передавало, что в субботу, 18 июня, на пресс-конференции стало известно о завершении карьеры Павла Дацюка в НХЛ «Детройт Ред Уингз». Сообщалось, что спортсмен вернется в Россию.

Как заявил сам хоккеист, он благодарен организации и болельщикам, однако ему вместе с семьей надо вернуться домой. По словам Дацюка, такое решение он принял после завершения матчей в чемпионате мира.

«Это было трудное решение, к которому я шел несколько лет», — сказал спортсмен, добавив, что собирался остаться в клубе еще на три года, однако желание вернуться на родину с каждым сезоном росло все больше.