Афины , 19 июня, 2016, 03:05 — ИА Регнум. Проблему беженцев нужно решать с гуманитарных позиций, основанных на правах человека, а не закрытием границ и фанатизмом. Об этом генеральных секретарь ООН Пан Ги Мун заявил в субботу, 18 июня, во время двухдневного визита на греческий остров Лесбос, сообщает пресс-служба Организации Объединенных наций.

Ilias Bartolini Надписи на плакатах: «Один мир — одна семья», «Беженцы, добро пожаловать»

Каждый месяц, пытаясь проникнуть в Европу, в Средиземноморье погибают 450 человек. Количество погибших беженцев в сутки эквивалентно двум полным трансконтинентальным пассажирским лайнерам, заявил генсек ООН. Эти цифры экстраординарные, и международное сообщество должно прилагать как можно больше усилий для выявления и устранения причин, «вызывающих столько страданий и потрясений».

«Это наше политическое и моральное обязательство. Это наш гуманитарный императив», — заявил Пан Ги Мун.

Визит генерального секретаря ООН в Грецию проходит накануне Всемирного дня беженцев, 20 июня, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 года. Ранее Пан Ги Мун встретился с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, отметив большой вклад страны в дело спасения людей. «Несмотря на собственные экономические трудности, Греция проявляет великодушие, спасая жизни людей. Мы также должны вместе противостоять закрытию границ, возведению стен и нетерпимости», — подчеркнул генсек ООН.