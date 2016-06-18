Алеппо, Сирия, 19 июня, 2016, 02:37 — ИА Регнум. На севере провинции Алеппо, недалеко от турецкой границы сирийские войска остановили крупномасштабное наступление террористической группировки «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Об этом в субботу, 18 июня, стало известно из сообщения российского центра по примирению в Сирии, которое было опубликовано на сайте Минобороны России.

Freedom House Бои в Алеппо

В информационном бюллетене говорится, что подразделения сирийской армии смогли остановиться крупномасштабное наступление военизированных формирований «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена в России). Кроме того, вооруженные силы Сирии пресекли все попытки боевиков занять населенный пункт Халаса (на юго-западе провинции Алеппо) и захватить господствующие высоты.

Напомним, что экстремисты стягивали свои силы к сирийско-турецкой границе. Так, поступали сообщения о том, что долее сотки членов террористической организации вместе с вооружением направили к границе с Турцией, однако мобилизоваться террористам так и не удалось.

Ранее ИА REGNUM передавало, что 22 мая сирийским войскам удалось остановить запрещенную в России террористическую группировку «Джебхат ан-Нусры» в провинции Латакии. Боевики планировали занять регионы Хашхаша, Хаддада и Хард-Мездли. Планам террористов помешала армия САР.

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