Даллас, США, 19 июня, 2016, 02:18 — ИА Регнум. Работа муниципального аэропорта Далласа Love Field была нарушена из-за ложного сообщения о пожаре, в связи с чем эвакуированы несколько сотен пассажиров. Об инциденте в субботу, 18 июня, сообщает Associated Press.

Франсиско Гойя. Пожар, огонь в ночи (фрагмент). 1793

Сигнал пожарной сигнализации сработал около 09:00 в субботу. Когда же через полчаса оповещение было произведено повторно, администрацией аэропорта было принято решение об эвакуации пассажиров и переносе некоторых рейсов. После проведенной проверки ни источников огня, ни дыма обнаружено не было. Работа гавани вернулась к прежнему режиму.

Аэропорт Love Field в Далласе является одним из самых крупных в штате Техас. Это базовый порт перевозчика Southwest Airlines. В последние 50 лет основным аэропортом Далласа является гавань «Даллас — Форт-Уэрт».