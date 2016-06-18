Варшава, 19 июня, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Угроза для Польши и ее союзников со стороны России реальна, заявил польский глава Минобороны Антони Мачеревич. Таким образом он прокомментировал завершившиеся на территории страны военные учения членов НАТО. Об этом в субботу, 18 июня, сообщило «Радио Польши».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская угроза

«Угроза со стороны России — реальна. Это не фиктивная угроза и не только политическая», — сказал Мачеревич.

Он также отметил, что Россия «оккупировала часть территорий» союзного Польши государства и высказывается с агрессией в адрес многих государств. По мнению польского министра обороны, надо говорить «об этой угрозе» публично и четко. По этой причине, подчеркивает глава Минобороны, жители городов и сел, видя танки «Абрамс» и американских солдат, радуются.

Примечательно также, что Мачеревич ответил на вопрос о том, что действия Польши могут провоцировать Россию, сказав, что Москва неверно интерпретирует действуя стран, входящих в Североатлантический альянс.

Напомним, что в связи кризисом на Украине и разногласий из-за этого с Россией страны-члены НАТО приняли решение о расширении военной деятельности в Европе. В таких странах как Польша, Эстония, Латвия и Литва Североатлантический альянс планирует разместить четыре батальона. Кроме того, польские власти намерены на саммите НАТО, который пройдут в Варшаве в начале июля, убедить союзников увеличить количество военных в Прибалтике и странах Восточной Европы.