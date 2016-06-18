Лондон, 19 июня, 2016, 01:56 — ИА Регнум. Против выхода Великобритании из состава Европейского Союза на предстоящем референдуме готовы проголосовать 45% граждан страны, а поддерживают его 42% жителей. Такие результаты показал проведенный агентством Press Association опрос, сообщает Mail on Sunday.

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Согласно предыдущему опросу, за выход из Евросоюза проголосовали бы 42%, а число их противников достигало 45%. Данные исследования общественного мнения были опубликованы в четверг, 16 июня, незадолго до того, как была убита член парламента от Лейбористской партии Великобритании Джо Кокс, активно выступавшая за сохранение членства Британии в ЕС. Новый же опрос проводился в пятницу-субботу, 17−18 июня, после того, как стало известно о трагической смерти парламентария.

Кроме того, по данным Mirror, согласно данным еще одного опроса мнения британцев, отношение сторонников выхода из Евросоюза к их противникам составило 44% к 42%. Исследование проводилось в среду и четверг (15−16 июня), то есть основная масса опрошенных высказала свое мнение до того, как стало известно об убийстве Джо Кокс. Как отмечают социологи, количество сторонников сохранения членства Британии в ЕС резко возросло после убийства депутата.

Напомним, Джо Кокс была убита неизвестным 16 июня во время встречи с избирателями в Бёрстолле. Мужчина, не пожелавший назвать свое имя даже в суде, трижды выстрелил в Кокс после чего нанес ей несколько ударов ножом с криком Britain First (Первым делом Британия). Депутата доставили в ближайшую клинику на вертолете, но спасти ее жизнь медикам не удалось.