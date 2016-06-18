Вашингтон, 19 июня, 2016, 01:08 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон вновь стала бабушкой. Единственная дочь Хиллари и экс-президента США Билла Клинтона Челси родила мальчика. Об этом Челси Клинтон сообщила на своей странице в сети Twitter в субботу, 18 июня.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

Новорожденному уже дали имя — Эйдан. У 36-летней дочери Хиллари Клинтон и ее мужа Марка Мезвински уже есть ребенок. В 2014 году у супругов родилась дочь Шарлотта.

Билл и Хиллари уже заявили о том, что рады стать дедушкой и бабушкой во второй раз.

В настоящее время кандидат от партии демократов уже заручилась поддержкой достаточного для выдвижения количества делегатов, победив на праймериз в четырех из шести штатов. Однако ее соперник Берни Сандерс не намерен отказываться от борьбы до окончательного решения, которое будет принято на партийном съезде 25−28 июля в Филадельфии.