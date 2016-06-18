Тель-Авив, Израиль, 19 июня, 2016, 01:02 — ИА Регнум. В субботу, 18 июня, представительница России Яна Кудрявцева взяла «золото» в многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходил в Израиле. Об этом сообщает Rsport.ru.

longines.com Яна Кудрявцева

Кудрявцева набрала по итогам четырех упражнений в общей сложности 76,082 балла и стала победительницей чемпионата. Это уже девятая в копилке российской спортсменки золотая медаль на европейских соревнованиях.

Серебряную медаль тоже завоевала гимнастка из России Маргарита Мамун. Ей по результатам четырех упражнений судьи поставили 75,632 балла. «Бронза» осталась за представительницей Украины Анной Ризатдиновой. Ее результат — 75,299 балла.

Ранее сообщалось о том, что российские спортсменки Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Анастасия Татарева, Анастасия Близнюк и Ксения Полякова одержали победу в групповом многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Холоне (Израиль). Второе место осталось за белорусскими гимнастками. Третье за — представительницами Израиля.