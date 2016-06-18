Брюссель, 19 июня, 2016, 00:41 — ИА Регнум. Трем из двенадцати задержанных по подозрению в причастности к террористической деятельности гражданам Бельгии предъявлены обвинения: их подозревают в подготовке терактов на территории страны. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает «Российская газета» со ссылкой на телеканал France24.

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Как сообщает федеральный прокурор Бельгии, трое граждан Бельгии взяты под арест. Остальные девять ранее задержанных отпущены. Проведенные с задержанными допросы показали отсутствие улик, подтверждающих их участие в террористической деятельности.

Ранее в ночь на субботу, 18 июня, бельгийская полиция провела масштабную антитеррористическую операцию, в ходе которой обыскам подверглись сорок жилых домов и более полутора сотен гаражей. По результатам операции в зоне поиска не было обнаружено оружия и взрывчатых веществ. Двенадцать человек были задержаны.

Напомним, два мощных взрыва прогремели в международном аэропорту в Брюсселе 22 марта, в этот же день еще одно взрывное устройство сработало на станции метро. Жертвами террористов тогда стали 32 человека, более трех сотен были ранены.